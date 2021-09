Dolgedraaide man (40) die koppel klem reed op E40 en belaagde met ijzeren staaf aangehouden op verdenking van poging doodslag: “Ronduit crimineel gedrag”

De feiten dateren van een tiental dagen geleden. Een 56-jarige man uit Kortenaken en zijn vrouw reden rond 20.30 uur met hun Porsche op de E40 richting kust, als ze ter hoogte van Beernem geconfronteerd werden met een bumperklever. Het bleek een donkergrijze Mercedes te zijn die aan hoge snelheid op de linkerrijstrook was komen aanstormen. “De bestuurder begon te toeteren en maakte veel misbaar. Toen ik terug invoegde, begon hij naast me te rijden”, getuigde het slachtoffer eerder in deze krant. “De man had een ijzeren staaf in z’n hand en probeerde ons een eerste keer van de baan te rijden. Ik ben rij-instructeur en kan dus goed met een voertuig overweg. Ik slaagde erin om op de snelweg te blijven. Voor hetzelfde geld waren we toen al overkop gegaan.”