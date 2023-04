Dertiger krijgt 2 jaar cel voor diefstal van wagen van z'n stiefzoon

Natuurpunt krijgt 18.000 euro voor verfraai­ings­wer­ken in De Warandeput­ten

De gemeente Oostkamp kent een toelage van 18.000 euro toe aan de lokale Natuurpunt-afdeling. Met het geld zullen verfraaiingswerken worden uitgevoerd in het natuurgebied De Warandeputten in Moerbrugge. “Dat is immers een hotspot in de gemeente”, klinkt het.