Dak van bungalow vat vuur na roofingwerken

De brand brak even voor 18.30 uur uit. Een aannemer had eerder op de dag een nieuwe bedekking aangebracht op het dak van de bungalow in kwestie. Vermoedelijk liep daar iets fout en begon de isolatie in het dak door de hitte van de roofingbrander te smeulen. Enige tijd na het vertrek van de dakwerker sloeg de vlam effectief in het dak. De brandweer snelde ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Binnenin de bungalow moest wel een deel van het dak verwijderd worden om alle smeulende resten te kunnen blussen. Donderdag zal de dakwerker de schade komen herstellen.