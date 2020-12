Daar is de omgekeerde kerstboom van Veldegem terug: burgemeester geeft mysterieus ‘kunstwerk’ nieuwe stek

Eernegem/Jabbeke Wegpiraat met rijverbod legt positieve ademtest af

17 december Langs de Aartrijkestraat in Eernegem is woensdag iets voor 15 uur een wegpiraat onderschept door de politie. Een patrouille deed het voertuig stoppen, omdat de bestuurder (52) een rijverbod had lopen, maar toch achter het stuur zat.