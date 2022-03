CNH Industrial krijgt Lifetime Achievement Award 2022: “Bedrijf is verankerd in onze regio”

De prijsuitreiking, nu voor de tiende keer, vond plaats in Technopolis in Mechelen en werd overhandigd door Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering. CNH Industrial heeft een lange geschiedenis in Vlaanderen, met aanzienlijke investeringen in productie en commerciële activiteiten. De site in Zedelgem begon in 1906 als een middelgrote lokale onderneming die oogstmachines produceerde en is nog steeds gevestigd in de straat die vernoemd is naar de oprichter, Leon Claeys. De site is door de jaren heen aanzienlijk uitgebreid en is vandaag de dag de thuisbasis van New Holland Agriculture, een wereldwijd landbouwmerk van CNH Industrial.