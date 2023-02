Chiro Zedelgem organiseert spaghettiavond

Kom op zaterdag 29 april naar De Braambeier in Zedelgem en geniet van een spaghetti à volonté. Voor wie geen vlees eet, is er een ook een vegetarische versie voorzien. Je betaalt 8 euro per kind en 12 euro per volwassene. Bestellen doe je via deze link. De opbrengst wordt gebruikt om de kosten van het jaarlijks kamp te drukken en om doorheen het jaar leuke activiteiten te organiseren. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur.