Chileense dievenbende riskeert tot 3 jaar cel voor reeks woninginbraken

Het onderzoek ging halfweg 2019 van start na een woninginbraak in Zedelgem. Bij de feiten werd volgens het parket een Audi A1 met Spaanse nummerplaat gebruikt. Via telefonieonderzoek en nazicht van de beelden van ANPR-camera’s kregen de speurders een Chileense bende in het vizier, die verder nog kon gelinkt worden aan vier gelijkaardige inbraken in Gent, Linkebeek en Eigenbrakel. Bij die feiten maakten de daders vooral laptops, gsm’s, juwelen en uurwerken buit.

Francisca A.F. (39) komt volgens het parket in aanmerking voor vier inbraken. De vrouw liep in Europa al drie veroordelingen op en bleek ook in haar thuisland gekend te staan voor gelijkaardige feiten. In het Brugse dossier riskeert ze bij verstek 3 jaar cel. Ook Alex H.C. (33) en Giovanni S.E. (26) werden in Chili al veroordeeld voor diefstal. H.C. was betrokken bij twee inbraken en hangt 2 jaar cel boven het hoofd. S.E. riskeert 1 jaar voor z’n betrokkenheid bij één inbraak. Vonnis op 21 juni.