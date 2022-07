Brugsestraat in Aartrijke zo goed als afgewerkt, enkel nog nieuw schuilhuisje bij bushalte en groenaanleg nodig

Brugge De favoriete adresjes in Brugge van Like Me-actrice Sali Haidara: “Wat ik zo leuk vind, is dat je hier ook meer en meer tweede­hands­za­ken ziet”

De naam Sali Haidara (27) doet allicht niet meteen een belletje rinkelen, maar Maria kent iédereen uit de megapopulaire Ketnet-reeks Like Me. Even enthousiast als haar personage stapt Sali - geboren in Knokke-Heist, maar opgegroeid in Brugge - door het leven. Ze neemt ons met veel plezier mee langs de leukste plekjes en fijnste adresjes van de Breydelstad. “De sfeer en de vriendelijke bediening vind ik minstens even belangrijk als wat er geserveerd wordt.”

18 juli