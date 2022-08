Bromfietser (48) gewond naar ziekenhuis na aanrijding met wagen

Torhout Speurneu­zen gezocht naar zeven personages in Groenhove­bos

Deze zomer kan een goeie speurneus en wat sorteerkennis je aan een mooie prijs helpen. In de zoektocht #nietmeervandezetijd van MIROM Roeselare kan je in de groene en speelse omgeving van Groenhove in Torhout naar 7 personages speuren die verspreid zitten in het bos.

1 augustus