Brandweer moet vrouw bevrijden uit wagen na crash in gracht naast E40

Brugge Brugge lanceert sportsubsi­die in kader van Ronde van Vlaanderen

‘Samen maken we de Ronde’: onder die naam wil de stad Brugse organisaties en Bruggelingen steunen die een activiteit organiseren in het kader van de feestelijke start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge op zondag 2 april. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro.

19 januari