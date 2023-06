Brand in flat treft ook kledingwinkel A-Mode: "De schade is aanzienlijk, geen idee wanneer we kunnen heropenen”

De kledingwinkel A-Mode langs de Brugsestraat in Aartrijke zal een tijdje noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Een hevige brand in het appartement boven de zaak heeft behoorlijk wat schade veroorzaakt. “Wellicht zit de geur ook in veel kledingstukken. We zullen alles samen met de verzekering moeten bekijken”, zegt mede-uitbaatster Maxime Claeys.