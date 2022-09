Brand aan motor van vrachtwagen snel geblust

Brugge Huizenhoog kunstpro­ject siert gevel van histori­sche huizenrij op Garenmarkt

Sinds kort hangt er aan één van de beschermde gevels in Brugge een huizenhoog kunstproject. Het kunstproject kadert in de renovatie en restauratie van het beschermde erfgoed dat zich uitstrekt over de huisnummers 1 tot en met 7 in de Garenmarkt.

5 september