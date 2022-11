Bouw van nieuw multifunctioneel centrum Sint-Maarten in Loppem gestart

Oostkamp/Ledegem/Ieper Aan 169 km/u op weg naar huwelijk beste vriend maar geflitst

Een 31-jarige automobilist uit Oostkamp moest zich dinsdag op de politierechtbank in Kortrijk verantwoorden voor het feit dat hij op 16 juli langs de E403 in Ledegem aan 169 kilometer per uur kon geflitst worden. “We waren te laat voor het huwelijk van mijn beste vriend”, klonk het.

22 november