Bliksem slaat in op woning van Zedelgemse schepen terwijl die zit te vergaderen met burgemeester: “Een vergadering die we nooit meer zullen vergeten”

ZedelgemDe woning van de Zedelgemse schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (Nieuw-CD&V) is woensdagavond tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een zware blikseminslag. Goes zat te vergaderen met burgemeester Annick Vermeulen (Nieuw-CD&V), toen haar dak in brand vloog. “Het is een vergadering die we nooit meer zullen vergeten”, reageert die laatste.

De bewoners van de Kuilputstraat in Zedelgem werden omstreeks 19.15 uur opgeschrikt door een luide knal. Een hevig onweer met regen en hagel trok op dat moment over de gemeente. De knal bleek veroorzaakt door een blikseminslag op het dak van een woning. De impact was enorm, want stukken gevelsteen lagen overal verspreid op straat en beschadigden zelfs een geparkeerde wagen. In een mum van tijd stond het getroffen huis in lichterlaaie. (lees verder onder foto)

Volledig scherm De brandweer ging het vuur te lijf vanop de ladderwagen. © Jan Van Maele

Tijdelijk onbewoonbaar

De bewoonster, schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (Nieuw-CD&V), was gelukkig niet thuis en bleef zo ongedeerd. Ze zat op het moment van de inslag te vergaderen met burgemeester en partijgenote Annick Vermeulen in het plaatselijke woonzorgcentrum Klaverveld. “Ellen kreeg plots telefoon dat er brand was uitgebroken in haar huis en ik werd op hetzelfde ogenblik opgebeld door de brandweer”, vertelt Vermeulen. “Het is zeker een vergadering die we nooit meer zullen vergeten.”

De burgemeester trok samen met haar schepen meteen ter plaatse. De brandweer was op dat moment al volop bezig met het bestrijden van de vlammen. De politie hield intussen de nodige kijklustigen op afstand. “Het dak van de woning is volledig vernield", zegt Vermeulen. “Binnen is er ook flink wat waterschade. Het huis van Ellen is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Zij kan gelukkig terecht bij haar ouders even verderop in de straat.” De brandweer kon uiteindelijk wel voorkomen dat de brand oversloeg naar de aanpalende woning van de buren. Hun huis bleef zo gevrijwaard, al waren de bewoners wel danig onder de indruk.

Volledig scherm In een mum van tijd stond het dak van de woning in lichterlaaie. © RV

Volledig scherm Het dak van het huis werd compleet vernield. © Jan Van Maele

Volledig scherm De bliksem sloeg in op het dak van de woning. © Jan Van Maele

Volledig scherm Brokstukken vlogen door de inslag in het rond op straat. © Jan Van Maele