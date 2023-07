Formule voor Bavik Super Dagen blijft ook volgend jaar ongewij­zigd: “Ik vind dat de toegangs­prijs van 7 euro voor iedereen nog steeds aanvaard­baar is”

Het Comité voor Initiatief blikt tevreden terug op de voorbije driedaagse die ze organiseerden op de Markt in Brugge. Op woensdag en donderdag moesten de aanwezigen betalen voor de optredens terwijl het grote meezingfeest op vrijdag gratis was. “We zullen het kostenplaatje van ons evenement kunnen dekken en we hebben nog een verrassing in petto voor één of meerdere goede doelen”, bevestigt voorzitter Filip De Craemer.