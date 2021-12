Bestuurder zwaargewond na hevige crash tegen boom in Aartrijke, passagier lichtgewond

Veurne/Zeebrugge Inbraak in woonzorg­cen­trum, diefstal uit auto’s en duw aan winkeluit­ba­ter levert 15 maanden cel op

Een 23-jarige Tunesiër is tot 15 maanden cel en 800 euro boete veroordeeld wegens een inbraak in woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne, enkele diefstallen uit auto’s in Veurne en een poging tot diefstal met geweld in een winkel in Zeebrugge.

22 december