Bestuurder sterft bij zwaar ongeval op E40 in Loppem: voorbijgangers redden passagier uit voertuig, dat kort nadien vuur vat

Zedelgem Bliksem slaat in op woning van Zedelgemse schepen terwijl die zit te vergaderen met burgemees­ter: “Een vergade­ring die we nooit meer zullen vergeten”

5 mei De woning van de Zedelgemse schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (CD&V-Nieuw) is woensdagavond tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een zware blikseminslag. Goes zat te vergaderen met burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw), toen haar dak in brand vloog. “Het is een vergadering die we nooit meer zullen vergeten”, reageert die laatste.