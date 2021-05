Bestuurder (45) sterft bij zwaar ongeval op E40 in Loppem, voorbijgangers redden z’n 19-jarige zoon uit brandend wrak

Jabbeke Jabbeke plaatst vier ondergrond­se glascontai­ners in Kapelle­straat

10 mei In de Kapellestraat in Jabbeke zijn vier ondergrondse glascontainers in gebruik genomen. De containers vervangen de bovengrondse glasbollen in de Pieter De Rudderstraat. De gemeente investeerde 24.000 euro in de installatie.