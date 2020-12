Bestuurder (21) als bij wonder slechts lichtgewond na horrorcrash in Veldegem

De brandweer werd opgeroepen omdat de bestuurder gekneld zat in de wagen. De man liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De man had ontzettend veel geluk. Door het ongeval was de weg in beide richtingen afgesloten. De brandweer had nog veel werk om brokstukken en gelekte vloeistoffen te ruimen. Fluvius en de watermaatschappij kwamen ter plaatse om herstellingen uit te voeren aan de beschadigde infrastructuur.