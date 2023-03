Beschonken doodrijdster (26) die verpleegster Nathalie (41) van de weg maaide kent haar straf: “Doe iets aan uw problemen”

Montreal Sport verlaat na 39 jaar Sint-An­dries: Nieuwe winkel en exclusieve voetbal­schoe­nen. “We gaan extra personeel inzetten”

Het was op 14 december 1984 dat Philip Heinkens (60) met de hulp van zijn vader Roland Heinkens (84) Montreal Sport opstartte langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries. 39 jaar later is het tijd voor een nieuw hoofdstuk want de speciaalzaak in voetbal trekt naar een nieuwe locatie en slaat daarvoor de handen in elkaar met Sportline. Een cruciale stap voor het familiebedrijf. “Het zou mooi zijn als mijn vier zonen in de toekomst allemaal hier zouden werken”, zegt Philip, die ook meer vertelt over de concrete plannen die er waren voor een nieuwbouw.