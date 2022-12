Als Fun straks de deuren sluit, opent Fangio er een nieuwe fietsenzaak

De winkel, die sinds mei gerund wordt onder de vleugels van Cool Electro Cycles, zal daar meer dan verdubbelen in grootte. Fangio Vierstraete is een begrip in Aartrijke. Hij opende dertig jaar geleden zijn eerste fietsenwinkel in de kleine gemeente. Nu verhuist hij na zestien jaar richting Engelstraat. Daar verlaat speelgoedketen Fun een van zijn eerste winkels in West-Vlaanderen. Het is in Aartrijke dat het sprookje van het toenmalig Coemancenter begon. Maar eind dit jaar sluit die vestiging definitief de deuren. Op 1 februari 2023 mag Fangio er zijn intrek nemen. De gebouwen worden dan aangepakt om twee maanden later als fietsenzaak te heropenen.