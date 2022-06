Al betrapt op kinderporno maar nooit gestraft: kinderarts (50) ‘dokter Jan’ in de cel nadat hij jongen probeert te lokken met snoepjes

Een 50-jarige kinderarts uit het West-Vlaamse Veldegem zit in de gevangenis op verdenking van het bezit van kinderporno en voyeurisme. De speurders kwamen de dokter op het spoor na een klacht over een man die een jongetje in zijn auto had proberen lokken. Opvallend: de man werd twintig jaar geleden al eens betrapt op het bezit van kinderporno, maar kreeg opschorting.

In de naaste omgeving van Jan D.V. is het nieuws ingeslagen als een splinterbom. Voor hen is ‘dokter Jan’ onbesproken. Getrouwd, vader van drie kinderen en een kinderarts met een goede reputatie. Hij runt samen met zijn vrouw - ook een kinderarts - een praktijk. Sinds kort staat de doktersvrouw er alleen voor. Haar echtgenoot zit opgesloten in de gevangenis van Brugge. Patty ’t Jonck van het parket West-Vlaanderen bevestigt dat de man vorige week werd opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno en voyeurisme. “De raadkamer van Brugge verlengde vorige vrijdag zijn aanhouding met een maand”, zegt ’t Jonck.

Quote Meer dan 20 jaar geleden was er al een klacht wegens bezit kinderpor­no tegen dezelfde dokter. De rechtbank achtte de feiten bewezen, maar hij kreeg geen straf.

Volgens meerdere bronnen deed de dokter zichzelf de das om. Hij zou vorig jaar een jongetje in zijn auto hebben proberen lokken met snoep. De politie startte daarop een onderzoek en kwam uiteindelijk uit bij de dokter uit Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Bij een huiszoeking namen de speurders onder andere computers in beslag. Die werden de voorbije maanden binnenstebuiten gekeerd en de speurders zouden daarbij op bestanden met kinderporno zijn gebotst. De speurders zouden alleszins ook stiekem gemaakte opnames hebben gevonden van patiëntjes die hij onderzocht. Opvallend: er liep goed twintig jaar geleden tegen Jan D.V. ook al een onderzoek wegens het bezit van kinderporno. De man kreeg toen de gunst van de opschorting. Dat betekent dat de dokter de feiten toegaf en in ruil daarvoor géén straf kreeg. Dat bevestigen gerechtelijke bronnen, maar niemand wil details kwijt over het oude en het nieuwe dossier. Vraag is wel hoe het kan dat Jan D.V. - ondanks dat de rechtbank destijds de feiten bewezen achtte - de jaren nadien aan de slag kon blijven als kinderarts. De Orde der Geneesheren wist tot gisteren alleszins niets van de gerechtelijke voorgeschiedenis van dokter Jan D.V.

Kindertehuis

Het dokterskoppel is ook graag gezien in Madras, een miljoenenstad in het zuidoosten van India. Het West-Vlaamse gezin heeft er al bijna 25 jaar een kindertehuis dat ze regelmatig bezoeken. Het is een beetje hun levenswerk. Op Facebook staan hele fotoreeksen waar het doktersgezin met open armen wordt ontvangen door de kinderen en de Indische begeleiders. De vrouw van de aangehouden dokter vertelde eerder over hoe dat allemaal begon. “In 1997 liepen mijn man en ik tijdens onze studies stage in een kinderziekenhuis in Zuid-India. Op een dag vonden we twee verwaarloosde kinderen vastgebonden aan een boom. De kinderen van vier en vijf jaar waren ondervoed en vertoonden littekens over het hele lichaam. We vernamen dat de papa zwaar alcoholverslaafd was en de kinderen mishandelde. De man zei vlakaf dat hij van zijn kinderen af wou. Jan en ik namen toen het besluit om ons over die kinderen te ontfermen.”

Heel concreet staken ze hun spaarcenten in een huurhuis. Dat groeide uit tot een kindertehuis voor straatkinderen uit de laagste kaste. Ze nemen er enkel de zwaarste gevallen op: kinderen die hun plan niet kunnen trekken en die zonder hen geen enkele toekomst zouden hebben. Ze vangen er vandaag nog altijd een veertigtal kinderen tussen de nul en 23 jaar op. “We geven die kinderen een plaats in ons grote, gezellige en warme gezin. We laten ze ook naar school gaan. Zo hebben we een jongen die binnenkort afstudeert als burgerlijk ingenieur”, vertelde ze daar jaren terug nog over. Recent nog verzamelde het doktersechtpaar geld in voor hun project in India.

Jan D.V. zou vanuit zijn cel al te kennen hebben gegeven dat hij met onmiddellijke ingang stopt als kinderarts, los van het verdere verloop van het onderzoek. Zijn advocaat wenst niet te reageren. “Er bestaat ook nog zoiets als het vermoeden van onschuld en het geheim van het onderzoek”, zegt Stijn Leliaert.