Aartrijke vierde V-Dag met een speciale editie: “Belangrijk dat we deze herdenking in ere houden”

Zaterdag werd V-Dag gevierd in Aartrijke, de jaarlijkse viering van de overwinningsdag in de Tweede Wereldoorlog. Het was dit jaar een bijzondere editie, want een colonne historische militaire voertuigen trok door de dorpskern van de Zedelgemse deelgemeente. Het lokaal bestuur en de Nationale Strijdersbonden deelden driekleurige Belgische vlaggetjes uit aan de toeschouwers om helemaal in de stemming te komen. Aansluitend was er ook een bloemenhulde aan het oorlogsmonument.