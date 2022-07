Zware straf voor vrouw die cocaïne smokkelt ‘voor haar schoonheidssalon’

De vrouw was op 4 mei geland op de luchthaven met een vlucht vanuit Barbados. In haar reiskoffer bleek een dubbele bodem te zitten, waarin de douane 3,8 kilogram cocaïne van een hoge zuiverheidsgraad aantrof. De vrouw bekende meteen dat ze wist dat ze drugs smokkelde, en dat ze 4.000 euro zou krijgen voor het transport. Ze gaf ook toe dat ze al eerder een dergelijk transport had uitgevoerd. Haar advocaat had om een straf met uitstel gevraagd. “Mijn cliënte heeft in Jamaica een klein schoonheidssalon”, klonk het. “Het geld dat ze hiermee ging verdienen, zou ze daarin investeren. Ze heeft de feiten meteen bekend en meegewerkt aan het onderzoek.” De rechtbank tilde echter zwaar aan de feiten en was van oordeel dat de vrouw willens en wetens haar medewerking had verleend aan een criminele organisatie. Daarom werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan weliswaar 12 maanden met uitstel.