Noor Vidts met steun van Visa naar Olympische Spelen in Parijs

Over iets minder dan een jaar neemt de Vilvoordse meerkampster Noor Vidts deel aan de Olympische Spelen. In haar strijd om de medailles wordt ze vanaf nu ondersteund door de betaalgigant Visa. Als lid van Team VIsa komt Vidts in een omvangrijk en internationaal gezelschap. Zelf is ze bij de eerste lichting Belgische atleten die op deze manier steun krijgen van het bedrijf.