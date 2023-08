KIJK. Man redt vrouw van treinspo­ren, maar Infrabel waarschuwt: “Hij riskeert zijn eigen leven”

In een ophefmakende video is zien hoe een reiziger een vrouw van de sporen haalt in het Brusselse Zuidstation. Beide personen raakten niet gewond, maar de heldendaad van de man zorgt voor enige discussie. Spoorwegbeheerder Infrabel waarschuwt voor de gevaren van zulke reddingsacties.