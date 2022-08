Zusjes die vader aan kanker verliezen, zamelen met zomerbar Chemotivé centjes in voor Stichting tegen Kanker

De zomerbar werd vrijdagavond met een afterwork op gang getrapt. Zaterdag stond in het teken van een food festival, maar er werd ook live muziek gespeeld en ’s avonds was er zelfs een Zomerbar Zingt. Voor het food festival kregen Lana, Yelka en Chloë hulp van traiteur André Claessens. Zondag werd er dan weer gepicknickt in het park. Op voorhand konden picknickmanden van Delicatessen Goesting besteld worden. Nog zondag konden aanwezigen hun haren laten knippen in de kapbar. “Enkele kappers kwamen hier vrijwillig haar knippen en de ‘klanten’ konden een vrije bijdrage leveren”, vertellen de zussen. “De echte waaghalzen konden hun staart doneren, waarna de kappers de buit zullen opsturen naar Think Pink.”