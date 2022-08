Zuhal Demir steekt handje toe op Brussels Airport tijdens Zomerstage van Voka

“Elk jaar organiseren we de Zomerstages voor politici”, legt Franck Beckx uit, directeur van het kennis- en lobbycentrum bij Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen). “Dit jaar is echt een recordeditie, met maar liefst 142 deelnemende politici, waarvan 13 ministers en 5 partijvoorzitters. Tijdens de stage lopen ze een halve of volledige dag mee in een bedrijf, en steken ze letterlijk de handen uit de mouwen. Op die manier brengen we de politiek en de bedrijfswereld dichter bij elkaar. De grote uitdagingen worden er besproken, en de politici kunnen zelf eens aan den lijve ondervinden wat het betekent om in een bedrijf mee te draaien. In Zaventem wilden we vooral de inspanningen rond duurzaamheid in de kijker zetten vandaag.”

Brussels Airport zou dan ook de enige luchthaven ter wereld zijn waar er een waterzuiveringsstation aanwezig is. “Al het afvalwater dat afkomstig is van de luchthaven wordt door ons gezuiverd”, legt Christel Vandenhouten uit, diensthoofd van duurzame ontwikkeling bij Brussels Airport. “Denk aan het water dat gebruikt wordt voor de sanitaire voorzieningen in de kantoorgebouwen of op vliegtuigen, of het regenwater op het tarmac.” Vandaar vertrekt het gezuiverde water naar twee waterbekkens, een van 110.000 kubieke meter, en een van 150.000 kubieke meter. “Dat water wordt terug in natuurlijke waterlopen gepompt, afhankelijk van de waterstand. Boeren uit de regio kunnen dat water bijvoorbeeld gebruiken om hun land te besproeien. Dagelijks wordt er 1000 liter water gezuiverd.”

Volledig scherm Een van de waterbekkens op Brussels Airport, ook wel het 'ballenbad' genoemd. De zwarte ballen zijn bedoeld om vogels uit het water te houden, en piloten te beschermen tegen de reflecties op het wateroppervlak. © NSB

Wieltjes

“De milieu-inspanningen van Brussels Airport zijn een mooi voorbeeld voor andere luchthavens en bedrijven”, zegt Demir. “Ook het feit dat de lokale gemeenschap gebruik kan maken van het gezuiverde water, is een belangrijk gegeven. De luchthaven streeft ernaar om koolstofneutraal te zijn tegen 2030, met de elektrische bussen en duurzame, nieuwe gebouwen. Dat is de weg die we als samenleving moeten inslaan om klimaatneutraal te worden.”

Als afsluiter mocht de minister een handje toesteken bij het uitladen van de bagage. “Dat was best wel pittig”, geeft Demir toe. “Ik neem mijn hoed af voor de mensen die dat elke dag opnieuw doen. Ik heb trouwens ondervonden dat reizigers zich beter valiezen met wieltjes zouden aanschaffen. Die kan je gewoon laten rollen in plaats van te verslepen, wat een stuk aangenamer en meer ergonomisch is voor het bagagepersoneel.”

Volledig scherm Demir tijdens het uitladen van de bagage: "Best wel pittig", gaf ze toe. © NSB

