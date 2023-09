Zorgtraiteur André Claessens gaat aanplantingen in Silsombos mee financieren

Hardleerse dief voor 25e keer veroor­deeld

Een man die al voor de 25e maal terechtstond voor diefstal, is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden. Ditmaal had de man in een goedgelovige toeriste op Brussels Airport een makkelijk slachtoffer gevonden. Voor de rechtbank was hij niet komen opdagen, zodat hij bij verstek werd veroordeeld.