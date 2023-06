Zonovergoten 55ste jaarmarkt lokt veel volk naar centrum luchthavengemeente

Copains du Vélo rijden Vuelta van ’73 zonder rustdag uit en zamelden al ruim 8.500 euro in

Zeven fietsvrienden uit de Vlaamse Rand rond Brussel hebben woensdag de Vuelta van 1973 – exact 50 jaar nadat Eddy Merckx die won – uitgereden. In totaal hadden ze 3.200 kilometer op de teller. En dat zonder ook maar één rustdag. Daarnaast zamelden ze ook ruim 8.500 euro in voor het goede doel. “Maar we mikken op 9.999 euro”, klinkt het.