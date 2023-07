Zo’n 400 bezwaren tegen en adviezen over optimalisatie Brusselse Ring: “Weinig voor zo’n groot project”

Fietsen in het spoor van de ‘Dertigers’

Het meest recente seizoen van de VRT-serie Dertigers speelde zich af in de Vlaamse rand. De provincie Vlaams-Brabant heeft een fietsroute uitgestippeld langs een aantal opnamelocaties uit de serie. De fietstocht is 45 kilometer lang, al is er een kortere versie van 25 kilometer. Aan de fietstocht is een quiz verbonden waarbij een mooie prijs te winnen valt.