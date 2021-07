Zo wil je je vakantie niet eindigen: Belgen ruim 10 uur vast op luchthaven Alicante na probleem met toestel van TUI

Ze hadden eigenlijk vanochtend om 9.30 uur naar ons land moeten vertrekken, maar voor enkele tientallen Belgen eindigde de vakantie in Alicante in mineur. “Net voor we zouden opstijgen, kregen we in het vliegtuig te horen dat er een technisch probleem was met een sensor van één van de vleugels”, vertelt passagier Hans Berghmans uit het Vlaams-Brabantse Beersel. “Vier uur lang liet men ons aan boord van het toestel zitten. De airco was uitgeschakeld, waardoor het al snel snikheet werd. Pas na vier uur te hebben gewacht, kregen we te horen dat we mochten uitstappen omdat we toch niet zouden kunnen opstijgen.”