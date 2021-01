Zo hard sloeg corona toe in luchtvaart: aantal vluchten op Zaventem in 2020 op zelfde niveau als in… 1971

Met 95.812 vliegbewegingen in 2020 deed de luchthaven het een pak slechter dan een jaar eerder. Toen werden 234.461 vliegbewegingen (59,14 procent meer) geteld. Logisch, want tussen eind maart en midden juni lag de luchthaven volledig plat. Overdag telde de Ombudsdienst 84.680 vliegbewegingen, 61 procent minder in vergelijking met 2019. Het aantal vliegbewegingen tijdens de nacht klokte op 11.132 af, tegenover 17.479 een jaar eerder. Het aantal nachtvluchten op Zaventem is beperkt tot een plafond van maximaal 16.000 nachtvluchten per jaar. Vorig jaar werd dat plafond voor het eerst sinds lang opnieuw gerespecteerd.