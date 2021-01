Zo hard sloeg corona toe in luchtvaart: aantal vluchten op Zaventem in 2020 op hetzelfde niveau als in… 1971

ZaventemDe Federale Ombudsdienst voor Brussels Airport heeft de jaarlijkse cijfers van het luchtverkeer rond de luchthaven van Zaventem bekendgemaakt. Vorig jaar werden in totaal 95.812 vliegbewegingen geteld. Dat is iets minder dan in… 1971. Uiteraard het gevolg van het coronavirus, dat het passagiersverkeer deed kelderden.

Met 95.812 vliegbewegingen in 2020 deed de luchthaven het een pak slechter dan een jaar eerder. Toen werden 234.461 vliegbewegingen (59,14 procent meer) geteld. Logisch, want tussen eind maart en midden juni lag de luchthaven volledig plat. Overdag telde de Ombudsdienst 84.680 vliegbewegingen, 61 procent minder in vergelijking met 2019. Het aantal vliegbewegingen tijdens de nacht klokte op 11.132 af, tegenover 17.479 een jaar eerder. Het aantal nachtvluchten op Zaventem is beperkt tot een plafond van maximaal 16.000 nachtvluchten per jaar. Vorig jaar werd dat plafond voor het eerst sinds lang opnieuw gerespecteerd.

174 overtredingen

Nog uit de cijfers van de Federale Ombudsdienst blijkt dat de vrachtmaatschappij AEROLOGIC, een joint venture tussen DHL Express en Lufthansa Cargo, vorig jaar maar liefst 174 keer ’s nachts opsteeg met een vliegtuig dat een verbod heeft om nachtvluchten uit te voeren op Zaventem. Dat verbod kwam er omdat de Boeing 777 Freighter de maximale toegestane geluidslimiet tijdens de nacht overschrijdt. De feiten werden overgemaakt aan het parket Halle/Vilvoorde. Daarnaast waren er nog 74 andere gevallen waarbij vliegtuigen ingelegd werden die ’s nachts niet mogen vliegen op Zaventem.

Tot slot werden 391 gevallen gerapporteerd van vluchten die tijdens de nacht opereerden terwijl de luchtvaartmaatschappijen niet over een nachtslot – de toestemming om tussen 23 en 6 uur te vliegen – beschikten. Dit houdt op zich geen overtreding in. Het is immers aan de bevoegde instantie van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit om te oordelen of de gevallen een potentiële overtreding uitmaken. Dat is het geval wanneer het om herhaaldelijke en/of opzettelijke acties gaat.

Passagierscijfers

Binnenkort maakt Brussels Airport haar passagierscijfers voor 2020 bekend, maar die beloven ook dramatisch te zijn. Alleen al in de traditioneel drukste zomermaanden zag de luchthaven haar aantal passagiers met tachtig procent dalen in vergelijking met 2019. Toen werden in juli en augustus 5,4 miljoen reizigers geteld, terwijl dat er dit jaar slechts 1,1 miljoen waren. Op januari en februari na deden ook de resterende maanden het een pak slechter dan een jaar eerder. In 2019 telde Brussels Airport nog een recordaantal van 26,4 miljoen passagiers. Voor 2020 zal de luchthaven naar alle verwachtingen niet boven de 8 miljoen passagiers geraken.