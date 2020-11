Zo bereidt Zaventem zich voor op transport miljoenen coronavaccins: “We worden dé draaischijf van Europa”

ZaventemOp Zaventem is alles in gereedheid gebracht om binnenkort miljoenen coronavaccins te transporteren. Verwacht wordt dat maar liefst 50 procent van al die vaccins via de luchtvaart vervoerd zal worden. Hoeveel procent daarvan via de vrachtluchthaven van Zaventem zal passeren, is nog niet duidelijk. “Maar dat we wereldwijd één van de belangrijkste spelers zullen zijn, is nu al duidelijk”, klinkt het.