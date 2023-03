Zeven jaar na aanslagen op Brussels Airport wacht Danielle (59) nog steeds op schadevergoeding: “De slachtoffers zijn de speelbal geworden van de verzekeringen”

Agent schiet patiënt dood in psychia­trisch ziekenhuis: “Zou steekwapen bij zich gehad hebben”

In het psychiatrisch ziekenhuis in het Brusselse Ukkel heeft een politieagent een patiënt neergeschoten. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen. “De man werd als agressief omschreven en het personeel kon hem niet tot bedaren brengen”, aldus Martin François van het Brussels parket.