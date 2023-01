Zesde veroordeling voor Nederlandse drugssmokkelaar: “Moet 7 kinderen grootbrengen”

Vilvoorde WijKeuken opent officieel de deuren: “Een plek om je buren weer echt te leren kennen”

Met een symbolische eerste lepel wortelsoep werd vanmiddag WijKeuken Vilvoorde boven het doopvont gehouden. Het ‘restaurant voor en door de buurt’ is al even aan het proefdraaien in de Leuvensestraat. Morgen volgt de opendeurdag voor het grote publiek. Wij konden al even gaan proeven.

26 januari