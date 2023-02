Zes personen betrapt bij smokkelen van 200 kilo glasaaltjes: “Geschatte waarde is 400.000 euro”

Luxueus sporten met behulp van personal trainers en geavanceer­de technolo­gie? Het kan binnenkort in het Sterrebeek­se David Lloyd-com­plex

Golfen kan je er ondertussen al even, maar binnenkort opent David Lloyd ook gigantische sport- en wellnessfaciliteiten op de voormalige hippodroomsite in Sterrebeek. Zowel sporters, als mensen op zoek naar ontspanning kunnen er terecht om verwend te worden. “Voor kinderen is er een aangepast programma, een soort Kids Club”, vertelt directeur Stéphane Rutté. Wie lid wil worden, moet echter diep in de buidel tasten.