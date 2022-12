Zeker 400 vluchtelingen in gekraakt kantoorgebouw, buurtbewoners ongerust: “Mijn voordeur blijft nu zelfs overdag op slot”

Zaventem 1 dode, 1 zwaargewon­de en 3 mensen in de cel. Hoe de strijd om een kraakpand ontaardde in een bloedbad

Eind vorig jaar werd Zaventem opgeschrikt door een bloederige vechtpartij in de Belgicastraat. Afgelopen week, een half jaar na de feiten, werden acht verdachten gearresteerd. Drie van hen zitten nu nog in de cel. Ondertussen is duidelijk geworden dat de fatale vechtpartij het hoogtepunt was van een strijd tussen twee groepen krakers. Of hoe elektriciteit en water geleid hebben tot een waar bloedbad.

23 juni