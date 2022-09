Zaventem sluit zich aan bij statiegeldalliantie, oppositiepartij noemt het ‘symboolpolitiek’

Na Machelen, Vilvoorde en Steenokkerzeel sluit nu ook Zaventem zich aan bij de statiegeldalliantie. Die alliantie is een organisatie uit Nederland en Vlaanderen die druk wil zetten om statiegeld in te voeren op alle plastic drankflessen en blikjes. Bedoeling daarvan is de zwerfvuilproblematiek aan te pakken. “Want soms lijkt het wel dweilen met de kraan open”, meent CD&V-fractievoorzitter Lukas Schillebeeckx. “Dat is niet alleen storend, maar het kost de gemeente en dus ook onze inwoners veel geld. De invoering van statiegeld kan soelaas bieden. Het is tijd voor actie en met Zaventem moeten we dan ook het juiste signaal geven richting de hogere overheden.”