Zaventem opgeschrikt door luide knallen: gasontploffing of kwaad opzet?

vilvoorde Kopen en verkopen in je eigen kotje bij KOTI in Asiat Park

Ken je KOTI al? Je kan er gaan shoppen of zelf spullen verkopen in een van de gebouwen in het Asiatpark in Vilvoorde. “Het principe komt uit Scandinavië. Daar is circulair winkelen al veel langer ingeburgerd”, legt Marjolijn De Vil (18) uit.

13:53