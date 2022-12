Zaventem gaat modderstromen digitaal monitoren: “We zullen nu beter kunnen voorspellen waar er problemen op komst zijn”

ZaventemBeter voorspellen waar, wanneer en hoe modderstromen op komst zijn en een beter inzicht krijgen in de werking van de erosiepoelen: dat is het doel van de nieuwe slimme toepassing ‘Modderstroom Monitoring’. De gemeente Zaventem is trekker van dit nieuwe project nadat het in het verleden meermaals met modderproblemen te kampen had. “We willen voorkomen dat mensen die nachtmerrie opnieuw moeten beleven”, klinkt het.

In het verleden kregen de bewoners van verschillende straten in groot-Zaventem bij hevige regenval modder in hun tuinen te verwerken. Dat was onder meer in de Jagersstraat en de Bosdellestraat in Sterrebeek het geval, waar de modder van de hoger gelegen velden richting de tuinen stroomde. Maar ook in de Stokerijstraat in Nossegem en de Acaciawijk en Jean-Monnetwijk in Sint-Stevens-Woluwe zorgde modder voor frustraties bij bewoners. Om de problemen aan te pakken, werd vijf jaar geleden al een erosiecoördinator aangesteld. Nadien kwamen er houthakseldammen, twee aan de Tramlaan in Sterrebeek en één aan de Berreveldlaan in Sint-Stevens-Woluwe. In de Jagersstraat en de Achtbundersstraat in Sterrebeek ging de gemeente nog een stap verder, want daar kwamen erosiepoelen. Een derde poel is in voorbereiding in de Jean-Monnetwijk. In Nossegem bracht het nieuwe bufferbekken van Infrabel dan weer beterschap.

Prioriteit

“Erosiebestrijding is voor ons een prioriteit”, zegt Bart Dewandeleer (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Als afstromende modder in de tuinen en de woningen terecht komt, dan is dat voor de mensen een echte nachtmerrie. We investeerden de voorbije jaren al 500.000 euro en we voorzien ook voor de komende jaren eenzelfde bedrag in de begroting. Met de nieuwe slimme toepassing ‘Modderstroom Monitoring’ gaan we nu veel beter kunnen voorspellen waar, wanneer en hoe modderstromen zich potentieel zullen voordoen en we zullen ook een beter inzicht krijgen in de werking van onze erosiepoelen.”

Quote De gemeente Zaventem maakt van erosiebe­strij­ding al enkele jaren een prioriteit en neemt het voortouw om nieuwe toepassin­gen uit te werken in het kader van bodemero­sie. Met nieuwe applica­ties en een overzichte­lijk dashboard kan de gemeente meer data integreren in haar beleidskeu­zes en toekomsti­ge modderstro­men voorkomen of beter inperken Minister Jo Brouns

Concreet zal de monitoring tot stand komen via sensoren (peilsensoren, pluviometers, bodemvochtsensoren, …) waarbij de sensordata real-time ingelezen wordt op een centraal dataplatform, waarna analyses uitgevoerd worden om voorspellingen, alarmering en visualisatie in dashboards zichtbaar te maken. “Daaruit zullen we kunnen opmaken of de reeds genomen maatregelen volstaan en waar er eventueel nieuwe maatregelen genomen moeten worden”, aldus nog Dewandeleer.

De ‘Modderstroom Monitoring’ komt er met de financiële steun van de Vlaamse overheid, die 700.000 euro vrijmaakt voor het project in drie Vlaams-Brabantse gemeenten. Behalve Zaventem stappen ook Herne en Sint-Genesius-Rode in het project. “Vlaanderen is een absolute topregio op het vlak van innovatie en we kunnen dat ook inzetten ter ondersteuning van onze lokale besturen”, zegt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V). “De gemeente Zaventem maakt van erosiebestrijding al enkele jaren een prioriteit en neemt het voortouw om nieuwe toepassingen uit te werken in het kader van bodemerosie. Met nieuwe applicaties en een overzichtelijk dashboard kan de gemeente meer data integreren in haar beleidskeuzes en toekomstige modderstromen voorkomen of beter inperken.”

Bestrijdingsmaatregelen

“Met de gekende erosieproblematiek in onze provincie zijn we verheugd dat onze cel slimme regio een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van dit innovatieve project”, laat Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor slimme regio, weten. “We willen met dit slimme regioproject bodemerosie en de bestrijdingsmaatregelen duurzaam en slim gaan opvolgen, evalueren en hier nauwkeurigere voorspellingen over maken. De monitoring moet de verantwoordelijke diensten kunnen alarmeren om over te gaan tot (proactieve) ingrepen om modderstromen te voorkomen en/of verder in te perken.”

