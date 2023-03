Zaventem en Brussel herdenken slachtoffers van aanslagen: dit jaar geen 16, maar 17 namen afgeroepen

HUIZEN­JACHT. Glabbeek, in de Hagelandse fruit­streek: “De gemiddelde prijs voor een te renoveren woning ligt tussen 250.000 en 300.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Glabbeek. Met een bewonersaantal van 5.000 niet meteen de grootste gemeente, maar wel eentje met goede verbindingswegen en... lage gemeentebelastingen. Een absolute troef voor wie een eigendom bezit, of ervan droomt.