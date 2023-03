Zaventem en Brussel herdenken slachtoffers van aanslagen: dit jaar geen 16, maar 17 namen afgeroepen op Brussels Airport

Opnieuw prijs in Vogelzang­vij­ver: witte substantie op water en chemische geur in omgeving, onderzoek loopt

Wie de voorbije dagen in de buurt van de Vogelzangvijver in Melsbroek kwam, heeft het ongetwijfeld wel opgemerkt. Er hing een chemische geur in de omgeving en op het water dreef een witte substantie. In het verleden bleek het product dat gebruikt wordt om start- en landingsbanen op Brussels Airport te ontijzelen de boosdoener. Wat nu de oorzaak is, is evenwel niet duidelijk. Er loopt een onderzoek.