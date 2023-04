Xtc-paashazen onderschept op Brussels Airport

RESTOTIP. Gezellig ontbijten en lunchen bij Zjat’O: “Het is elke dag weer thuiskomen”

In de Dorpsstraat 21, in het oudste gebouw van Londerzeel, huist sinds een kleine 5 jaar Zjat’O. Joke en Anneleen startten indertijd, zoals de naam doet vermoeden, met een focus op koffie en lunch. Op vraag van klanten kwam daar in de loop der tijd een assortiment ontbijt bij. Dat gingen we even uittesten. “We willen hier koken zoals thuis. Voor ons betekent dat: bij alles de meest verse ingrediënten.”