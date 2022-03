Weiveldlaan krijgt fietspad: straat tot midden juli volledig afgesloten

Vandaag ligt er nog geen fietspad in de Weiveldlaan in Nossegem, maar daar komt binnenkort verandering in. Nu maandag start een aannemer namelijk met de aanleg van een fietspad over de volledige lengte van de straat. Om de werken vlot te laten verlopen, wordt alle verkeer verboden tussen Ikea en bedrijventerrein Atlas Park. Alle bedrijven en winkels in die zone blijven wel bereikbaar via een omleiding. Die loopt via de Hoge Wei, die toegankelijk is via de Leuvensesteenweg ter hoogte van de brandweer.