WEER. Zwaarbewolkt en lichte regen in Zaventem vanochtend

De paashaas komt eraan... op de motor! Motorrij­der met konijnen­pak zorgt voor grappige beelden op E40

Of hij ook paaseitjes mee had is niet duidelijk, maar wie dinsdagmiddag op de E40 tussen Leuven en Zaventem reed, heeft misschien de paashaas wel gespot. Op de snelweg reed een motorrijder met een konijnenpak en dat leverde enkele grappige beelden op.