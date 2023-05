WEER. Vanochtend helder weer in Zaventem

Influencer die verantwoor­de­lijk zou zijn voor dood van haar baby, nu ook in Frankrijk voor rechter: “Ze lichtte systema­tisch tientallen mensen op”

Soraya S. (30), de influencer uit Vilvoorde die de voorbije maanden verschillende malen in opspraak kwam, moet zich eind dit jaar ook in Frankrijk verantwoorden voor de rechter. Ze zou een Franse zakenvrouw hebben proberen chanteren. Maandag moet ze zich in Brussel verdedigen voor het oplichten van tientallen volgers. Dit is bovendien nog maar klein bier tegenover de zaak omtrent de dood van haar dochtertje. “De gerechtsdeskundigen hebben zelf bevestigd dat ik niet loog en graag kinderen zag”, houdt ze vol.