WEER. Vanochtend bewolkt weer in Zaventem

Spaargids.be Je kind moet een beugel dragen: wat betalen de ziekenfond­sen terug?

Start je zoon of dochter een behandeling met een beugel, om zijn of haar tanden optimaal te laten groeien? Weet dan dat je ziekenfonds tussenbeide komt. In welke mate, op welke manier en tegen welke voorwaarden? Dat zocht Spaargids.be voor je uit.