WEER. Vanochtend bewolking in Zaventem

Gedaan met lange omleiding om naar vracht­lucht­ha­ven te fietsen: 40 meter lange fietsbrug over Haacht­sesteen­weg geopend

In Melsbroek is donderdagochtend de veertig meter lange fietsbrug over de Haachtsesteenweg geopend. Het project liep door allerlei redenen heel wat vertraging op, maar voortaan kunnen fietsers op een veilige en comfortabele manier de vrachtluchthaven bereiken. “Vandaag komt 4 procent van de werknemers van Brussels Airport met de fiets en dat percentage willen we opkrikken”, luidt het.